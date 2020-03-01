Моя линия
ФУТБОЛ. Бразилия. СержипаноОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
1-е марта
не начался
Основное время
3,05
3,70
2,03
1,72
3.00
2,05
2,17
2.50
1,64
1,47
3.50
2,55
1-е марта
не начался
Основное время
2,35
3,05
3,00
2,11
2.00
1,68
1,60
2.50
2,24
2,80
1.50
1,40
1-е марта
не начался
Основное время
1,37
4,50
7,40
1,78
2.50
1,97
2,47
2.00
1,50
1,41
3.00
2,75
1-е марта
не начался
Основное время
2,42
3,30
2,70
1,65
2.50
2,15
2,20
2.00
1,62
2,90
1.50
1,38