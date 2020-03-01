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ФУТБОЛ. Бразилия. СержипаноОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
22:00
4278
1-е марта
не начался
Америка СЕДоренсе
Основное время
3,05
3,70
2,03
1,72
3.00
2,05
2,17
2.50
1,64
1,47
3.50
2,55
22:00
2015
1-е марта
не начался
Итабайана СЕЛагарто СЕ
Основное время
2,35
3,05
3,00
2,11
2.00
1,68
1,60
2.50
2,24
2,80
1.50
1,40
22:00
4276
1-е марта
не начался
КонфьянсаБока Хуниорс СЕ
Основное время
1,37
4,50
7,40
1,78
2.50
1,97
2,47
2.00
1,50
1,41
3.00
2,75
22:00
4267
1-е марта
не начался
Фрей Паулистано СЕСержипе СЕ
Основное время
2,42
3,30
2,70
1,65
2.50
2,15
2,20
2.00
1,62
2,90
1.50
1,38
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