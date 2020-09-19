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ФУТБОЛ. Бразилия. Серия DОсновная линия

Победитель1X2
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21:00
325
55 мин., 2-й тайм
Португеза РЖТоледо Колония Уорк
00
10
10
Основное время
1,08
8,00
34
1,53
2.50
2,38
3,50
1.50
1,29
1,13
3.50
5,50
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