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ФУТБОЛ. Бразилия. Серия А. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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23:00
7818
29-е февраля
не начался
Интернасьонал (ж)Киндерманн (ж)
Основное время
2,44
3,30
2,65
1,98
2.50
1,77
1,58
3.00
2,29
1,39
3.50
2,85
23:00
2109
29-е февраля
не начался
Крузейро МЖ (ж)Палмейрас СП (ж)
Основное время
2,75
3,80
2,17
1,94
3.00
1,80
1,59
3.50
2,27
2,44
2.50
1,51
23:00
1637
29-е февраля
не начался
Сан Пауло СП (ж)Коринтианс (ж)
Основное время
5,00
4,10
1,53
1,85
3.00
1,89
2,33
2.50
1,56
1,54
3.50
2,37
23:00
2222
29-е февраля
не начался
Ферровиария СП (ж)Понте Прета СП (ж)
Основное время
1,01
13,00
45
1,87
5.50
1,87
1,59
6.00
2,26
2,31
5.00
1,57
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