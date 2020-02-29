Моя линия
ФУТБОЛ. Бразилия. Серия А. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
2,44
3,30
2,65
1,98
2.50
1,77
1,58
3.00
2,29
1,39
3.50
2,85
29-е февраля
не начался
Основное время
2,75
3,80
2,17
1,94
3.00
1,80
1,59
3.50
2,27
2,44
2.50
1,51
29-е февраля
не начался
Основное время
5,00
4,10
1,53
1,85
3.00
1,89
2,33
2.50
1,56
1,54
3.50
2,37
29-е февраля
не начался
Основное время
1,01
13,00
45
1,87
5.50
1,87
1,59
6.00
2,26
2,31
5.00
1,57