1000
Моя линия
ФУТБОЛ. Бразилия. Серия АОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
12-е сентября
Основное время
1,85
3,20
4,60
1,93
2.00
1,81
1,52
2.50
2,43
2,60
1.50
1,47
13-е сентября
Основное время
2,85
3,10
2,55
1,68
2.50
2,10
2,29
2.00
1,58
3,05
1.50
1,35
13-е сентября
Основное время
1,73
3,45
4,90
1,96
2.00
1,79
1,54
2.50
2,39
2,60
1.50
1,46
13-е сентября
Основное время
2,38
3,00
3,20
2,00
2.00
1,76
1,55
2.50
2,36
2,70
1.50
1,44
14-е сентября
Основное время
1,60
3,95
5,20
1,99
2.50
1,76
1,58
3.00
2,29
1,39
3.50
2,85
14-е сентября
Основное время
1,97
3,15
4,10
1,94
2.00
1,80
1,52
2.50
2,42
2,60
1.50
1,46
14-е сентября
Основное время
4,20
3,20
1,92
2,06
2.00
1,71
1,58
2.50
2,29
2,75
1.50
1,42
14-е сентября
Основное время
4,40
3,45
1,81
1,70
2.50
2,07
2,33
2.00
1,56
3,05
1.50
1,35
14-е сентября
Основное время
1,45
4,00
7,60
2,12
2.00
1,67
1,61
2.50
2,23
2,80
1.50
1,40
14-е сентября
Основное время
2,80
2,95
2,70
1,98
2.00
1,77
1,54
2.50
2,38
2,65
1.50
1,44