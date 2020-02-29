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ФУТБОЛ. Бразилия. Пернамбукано. Серия А1Основная линия

Победитель1X2
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22:00
1141
29-е февраля
не начался
Ретро БразилияВитория ПЕ
Основное время
1,52
3,90
5,60
1,87
2.50
1,87
1,48
3.00
2,50
2,70
2.00
1,43
22:00
1318
29-е февраля
не начался
Спорт РесифиАфогадус да Ингазейра ПЕ
Основное время
1,40
4,40
6,60
2,00
2.50
1,75
1,58
3.00
2,28
1,39
3.50
2,85
02:00
1535
1-е марта
не начался
Петролина ПЕСентрал
Основное время
3,25
3,05
2,20
2,08
2.00
1,70
1,59
2.50
2,27
2,75
1.50
1,41
02:00
1077
1-е марта
не начался
СалгейруДесисау
Основное время
1,44
4,40
6,00
1,72
3.00
2,04
2,18
2.50
1,64
1,47
3.50
2,55
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