Моя линия
ФУТБОЛ. Бразилия. Пернамбукано. Серия А1Основная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
1,52
3,90
5,60
1,87
2.50
1,87
1,48
3.00
2,50
2,70
2.00
1,43
29-е февраля
не начался
Основное время
1,40
4,40
6,60
2,00
2.50
1,75
1,58
3.00
2,28
1,39
3.50
2,85
1-е марта
не начался
Основное время
3,25
3,05
2,20
2,08
2.00
1,70
1,59
2.50
2,27
2,75
1.50
1,41
1-е марта
не начался
Основное время
1,44
4,40
6,00
1,72
3.00
2,04
2,18
2.50
1,64
1,47
3.50
2,55