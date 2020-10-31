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ФУТБОЛ. Бразилия. Пернамбукано. До 20 летОсновная линия

Победитель1X2
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21:00
777
32 мин., 1-й тайм
Санта Круз (мол)Ретро Бразилия (мол)
00
00
Основное время
2,10
2,88
3,75
2,16
1.50
1,65
1,60
2.00
2,25
1,36
2.50
2,99
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