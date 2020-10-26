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ФУТБОЛ. Бразилия. Паулиста. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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21:00
3609
26-е октября
Сан Жозе дус Кампус (ж)Таубате (ж)
Основное время
1,44
4,40
6,00
1,75
3.00
2,01
2,20
2.50
1,62
1,48
3.50
2,55
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