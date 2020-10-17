1000
Моя линия
ФУТБОЛ. Бразилия. Паулиста. Серия BОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
65 мин., 2-й тайм
Основное время
75
26
-
2,75
2.50
1,44
1,33
3.50
3,25
1,06
4.50
9,00
61 мин., 2-й тайм
Барселона ЕКЖабакуара
02
01
03
Основное время
75
51
-
2,75
3.50
1,44
1,33
4.50
3,25
1,07
5.50
8,00
65 мин., 2-й тайм
БразилисАД Гуарулос
01
10
11
Основное время
6,00
1,73
3,25
1,91
2.50
1,83
1,17
3.50
5,00
-
4.50
19,00
66 мин., 2-й тайм
ИтапиренсеАмпаро СП
01
00
01
Основное время
15,00
3,75
1,36
2,25
1.50
1,63
1,20
2.50
4,33
1,02
3.50
13,00
63 мин., 2-й тайм
ОзаскуМауаэнсе
01
02
03
Основное время
—
2,33
3.50
1,56
1,48
4.00
2,54
1,25
4.50
3,70
52 мин., 2-й тайм
Основное время
4,33
2,50
2,38
1,57
1.50
2,38
3,50
0.50
1,30
1,14
2.50
5,50
22 мин., 1-й тайм
Основное время
2,00
3,00
3,75
1,92
2.00
1,82
1,52
2.50
2,43
2,54
1.50
1,48