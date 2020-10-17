24/7 Лотерея24/7 Лотерея
Избранное
LIVE103
Видео
38
Скоро
Популярное213Российская Премьер-Лига44АПЛ28Бундеслига19Примера47Серия A25Лига 118КХЛ27ATP. Санкт-Петербург. Россия1Бой Ломаченко В. vs Лопес Т.1UFC. Нурмагомедов Х. VS Гэтжи Дж.1Евролига. Мужчины1Лига Про. Мужчины. Зал А41
Моя линия
Острая линия
Футбол7
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Гандбол
Дартс
Пляжный волейбол
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
1000
Моя линия

ФУТБОЛ. Бразилия. Паулиста. Серия BОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:00
209
65 мин., 2-й тайм
Атлетико МожиАД Мантикуэра
01
01
02
Основное время
75
26
-
2,75
2.50
1,44
1,33
3.50
3,25
1,06
4.50
9,00
21:00
248
61 мин., 2-й тайм
Барселона ЕКЖабакуара
02
01
03
Основное время
75
51
-
2,75
3.50
1,44
1,33
4.50
3,25
1,07
5.50
8,00
21:00
210
65 мин., 2-й тайм
БразилисАД Гуарулос
01
10
11
Основное время
6,00
1,73
3,25
1,91
2.50
1,83
1,17
3.50
5,00
-
4.50
19,00
21:00
239
66 мин., 2-й тайм
ИтапиренсеАмпаро СП
01
00
01
Основное время
15,00
3,75
1,36
2,25
1.50
1,63
1,20
2.50
4,33
1,02
3.50
13,00
21:00
327
63 мин., 2-й тайм
ОзаскуМауаэнсе
01
02
03
Основное время
2,33
3.50
1,56
1,48
4.00
2,54
1,25
4.50
3,70
21:00
217
52 мин., 2-й тайм
Юниао СюзаноУниао Футбол Клуб Моджи
00
00
00
Основное время
4,33
2,50
2,38
1,57
1.50
2,38
3,50
0.50
1,30
1,14
2.50
5,50
22:00
363
22 мин., 1-й тайм
АА Франкана Интер Бебедоуро
00
00
Основное время
2,00
3,00
3,75
1,92
2.00
1,82
1,52
2.50
2,43
2,54
1.50
1,48
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию38
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru