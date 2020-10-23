1000
Моя линия
ФУТБОЛ. Бразилия. Паулиста. 1-й дивизион. До 20 летОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
63 мин., 2-й тайм
Заключение пари временно недоступно
60 мин., 2-й тайм
Основное время
6,50
2,25
2,10
2,88
0.50
1,40
1,40
1.50
2,88
—
59 мин., 2-й тайм
Основное время
1,30
4,33
13,00
1,40
2.50
2,88
3,00
1.50
1,36
1,08
3.50
7,00
58 мин., 2-й тайм
Основное время
7,00
2,75
1,67
1,63
3.50
2,25
3,75
2.50
1,25
1,14
4.50
5,00
62 мин., 2-й тайм
Основное время
51
51
-
1,44
5.50
2,63
3,25
4.50
1,36
1,09
6.50
7,00
62 мин., 2-й тайм
Основное время
5,50
2,20
2,20
2,75
0.50
1,44
1,33
1.50
3,25
—
64 мин., 2-й тайм
Основное время
51
51
-
1,63
4.50
2,25
3,50
3.50
1,29
1,14
5.50
5,00
45 мин., Перерыв
Основное время
5,50
2,50
1,91
1,80
3.50
1,91
3,75
2.50
1,25
1,22
4.50
4,00