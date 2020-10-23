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ФУТБОЛ. Бразилия. Паулиста. 1-й дивизион. До 20 летОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:00
404
63 мин., 2-й тайм
Агуа Санта СП (мол)Португеза (мол)
00
00
00
Заключение пари временно недоступно
21:00
394
60 мин., 2-й тайм
Атлетико Линенсе (мол)Ферровиария СП (мол)
00
00
00
Основное время
6,50
2,25
2,10
2,88
0.50
1,40
1,40
1.50
2,88
21:00
413
59 мин., 2-й тайм
Аудакс СП (мол)Жувентус СП (мол)
10
00
10
Основное время
1,30
4,33
13,00
1,40
2.50
2,88
3,00
1.50
1,36
1,08
3.50
7,00
21:00
490
58 мин., 2-й тайм
ВОКЭМ (мол)Гуарани СП (мол)
10
01
11
Основное время
7,00
2,75
1,67
1,63
3.50
2,25
3,75
2.50
1,25
1,14
4.50
5,00
21:00
424
62 мин., 2-й тайм
Насьонал АС СП (мол)Сан Бернарду (мол)
03
01
04
Основное время
51
51
-
1,44
5.50
2,63
3,25
4.50
1,36
1,09
6.50
7,00
21:00
485
62 мин., 2-й тайм
Оэсте СП (мол)Сан Паулу (мол)
00
00
00
Основное время
5,50
2,20
2,20
2,75
0.50
1,44
1,33
1.50
3,25
21:00
487
64 мин., 2-й тайм
Униао СП (мол)Коринтианс (мол)
03
00
03
Основное время
51
51
-
1,63
4.50
2,25
3,50
3.50
1,29
1,14
5.50
5,00
21:00
391
45 мин., Перерыв
Фламенго СП (мол)Палмейрас СП (мол)
11
00
11
Основное время
5,50
2,50
1,91
1,80
3.50
1,91
3,75
2.50
1,25
1,22
4.50
4,00
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