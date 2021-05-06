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ФУТБОЛ. Бразилия. Паранаэнсе. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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01:30
107
42 мин., 1-й тайм
Атлетико Паранаэнсе (ж)Империал ПР (ж)
20
00
20
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