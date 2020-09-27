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ФУТБОЛ. Бразилия. Паранаэнсе. 2-й дивизионОсновная линия

Победитель1X2
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21:30
137
19 мин., 1-й тайм
Апукарана СКАндраус Бразил
00
00
00
Основное время
1,73
3,25
5,00
2,50
1.50
1,50
1,50
2.50
2,50
1,17
3.50
4,50
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