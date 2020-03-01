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ФУТБОЛ. Бразилия. ПараибаноОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
22:00
3437
1-е марта
не начался
Лагоа Сека ПБКампиненсе ПБ
Основное время
20,00
9,60
1,07
1,74
3.50
2,02
2,26
3.00
1,60
2,85
2.50
1,39
22:00
1576
1-е марта
не начался
Сан Пауло Кристал ПББотафого ПБ
Основное время
11,00
4,90
1,25
1,88
2.50
1,86
1,49
3.00
2,50
2,70
2.00
1,43
23:00
4345
1-е марта
не начался
Насьональ ПБAtletico Cajazeirense PB
Основное время
3,15
3,35
2,10
1,86
2.50
1,88
1,48
3.00
2,55
2,70
2.00
1,43
23:00
1352
1-е марта
не начался
Соза ПБДеспортива Перилима
Основное время
2,15
3,15
3,25
2,09
2.00
1,69
1,60
2.50
2,26
2,75
1.50
1,41
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