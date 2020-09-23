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ФУТБОЛ. Бразилия. Молодежная лига. До 20 летОсновная линия

Победитель1X2
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21:00
2986
23-е сентября
Ботафого (мол)Атлетико Минейро (мол)
Основное время
3,05
3,50
2,11
2,09
2.50
1,69
1,66
3.00
2,14
1,43
3.50
2,70
21:00
2985
23-е сентября
Витория БА (мол)Сантос СП (мол)
Основное время
3,00
3,65
2,08
1,78
3.00
1,97
2,24
2.50
1,60
1,50
3.50
2,47
21:00
3017
23-е сентября
Гояс (мол)Палмейрас СП (мол)
Основное время
6,20
4,10
1,45
1,84
2.50
1,90
2,60
2.00
1,46
1,46
3.00
2,60
21:00
3144
23-е сентября
Крузейро (мол)Васко да Гама (мол)
Основное время
3,25
3,45
2,03
1,77
2.50
1,98
2,46
2.00
1,51
1,41
3.00
2,80
21:00
3003
23-е сентября
Флуминенсе РЖ (мол)Баия (до 20)
Основное время
1,53
4,00
5,40
1,83
2.50
1,91
2,60
2.00
1,46
1,45
3.00
2,65
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