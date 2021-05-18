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ФУТБОЛ. Бразилия. Минейро. До 20 летОсновная линия

Победитель1X2
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21:00
209
45 мин., Перерыв
КА Арагуари (мол)Атлетико Минейро (мол)
00
00
00
Основное время
15,00
5,50
1,22
1,73
2.50
2,10
3,25
1.50
1,33
1,25
3.50
3,75
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