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ФУТБОЛ. Бразилия. Минейро. До 20 лет
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21:00
209
45 мин.,
Перерыв
КА Арагуари (мол)
Атлетико Минейро (мол)
0
0
0
0
0
0
Основное время
15,00
5,50
1,22
1,73
2.50
2,10
3,25
1.50
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1,25
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