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ФУТБОЛ. Бразилия. Мату-ГросенсеОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:00
1401
1-е марта
не начался
Pocone MtКуяба
Основное время
6,00
4,10
1,47
2,02
2.50
1,74
1,60
3.00
2,24
1,40
3.50
2,80
22:00
4202
1-е марта
не начался
Дом Боско МТМиксто МТ
Основное время
1,86
3,50
3,75
1,97
2.50
1,78
1,57
3.00
2,32
1,38
3.50
2,90
22:30
4145
1-е марта
не начался
Нова МутунАрагуая МТ
Основное время
1,18
6,20
13,00
1,73
2.50
2,03
2,36
2.00
1,55
3,05
1.50
1,34
00:00
4071
2-е марта
не начался
Синоп МТЛуверденсе
Основное время
2,17
3,35
3,00
1,78
2.50
1,97
2,49
2.00
1,49
1,42
3.00
2,75
01:00
4212
2-е марта
не начался
Униао Рондонополис МТОперарио МТ
Основное время
2,24
3,15
3,05
1,64
2.50
2,17
2,19
2.00
1,63
2,90
1.50
1,38
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