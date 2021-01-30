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ФУТБОЛ. Бразилия. Кубок АлагоаноОсновная линия

Победитель1X2
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22:00
637
49 мин., 1-й тайм
АСА АрапиракаДеспортива Альянса Пиларенсе
00
00
00
Основное время
1,50
3,25
12,00
1,80
1.50
2,00
4,33
0.50
1,22
1,20
2.50
4,33
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