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22:00
637
49 мин.,
1-й тайм
АСА Арапирака
Деспортива Альянса Пиларенсе
0
0
0
0
0
0
Основное время
1,50
3,25
12,00
1,80
1.50
2,00
4,33
0.50
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