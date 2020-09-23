Избранное
LIVE147
Видео
17
Скоро
Популярное409Российская Премьер-Лига56Лига чемпионов УЕФА. Квалификация13Лига Европы УЕФА. Квалификация34Суперкубок УЕФА. Будапешт5АПЛ34Бундеслига23Примера29Серия A29Лига 119КХЛ42NHL. Кубок Стэнли. США (Торонто, Эдмонтон)6Ролан Гаррос. Мужчины51Ролан Гаррос. Женщины63NBA. Плей-офф. Орландо3Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Острая линия
Футбол4
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Гандбол
Дартс
Политика
Смешанные единоборства
Снукер
Формула 1
Футзал
Шоу-бизнес
1000
Моя линия

ФУТБОЛ. Бразилия. Кариока. Серия В1Основная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:00
640
13 мин., 1-й тайм
Артсул Гойтаказ
00
00
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
1,75
3,60
4,30
2,00
2.50
1,75
1,60
3.00
2,25
1,40
3.50
2,80
21:00
639
9 мин., 1-й тайм
Нова ИгуасуКампос Атлетико
00
00
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
1,35
4,60
9,00
1,80
2.50
1,95
2,50
2.00
1,47
3,25
1.50
1,30
21:00
636
13 мин., 1-й тайм
Нова КидадеСерра Макаенсе
00
00
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
4,75
3,50
1,70
1,80
2.00
1,95
2,40
1.50
1,52
1,47
2.50
2,55
21:00
637
14 мин., 1-й тайм
Сан Гонсало ЕК РЖБонсусессо
00
00
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
3,55
2,90
2,20
1,70
2.00
2,10
2,25
1.50
1,60
1,40
2.50
2,80
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию17
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru