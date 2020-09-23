1000
Моя линия
ФУТБОЛ. Бразилия. Кариока. Серия В1Основная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
13 мин., 1-й тайм
Артсул Гойтаказ
00
00
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
1,75
3,60
4,30
2,00
2.50
1,75
1,60
3.00
2,25
1,40
3.50
2,80
9 мин., 1-й тайм
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
1,35
4,60
9,00
1,80
2.50
1,95
2,50
2.00
1,47
3,25
1.50
1,30
13 мин., 1-й тайм
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
4,75
3,50
1,70
1,80
2.00
1,95
2,40
1.50
1,52
1,47
2.50
2,55
14 мин., 1-й тайм
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
3,55
2,90
2,20
1,70
2.00
2,10
2,25
1.50
1,60
1,40
2.50
2,80