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ФУТБОЛ. Бразилия. Гаушо. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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01:00
178
45 мин., Перерыв
СЕРК (ж)Интернасьонал (ж)
04
00
04
Основное время
1,74
8.50
1,97
2,56
7.50
1,45
1,35
9.50
2,94
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