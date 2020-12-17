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ФУТБОЛ. Бразилия. Copa do NordesteОсновная линия

Победитель1X2
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01:30
128
63 мин., 2-й тайм
Атлетико АлагоиньясБотафого ПБ
00
10
10
Основное время
1,33
4,00
15,00
2,00
1.50
1,80
1,17
2.50
5,00
-
3.50
13,00
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