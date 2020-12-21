1000
Моя линия
ФУТБОЛ. Бразилия. Бразильеро. До 23 летОсновная линия
Победитель1X2
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Матч не начался
Аваи (мол)Вила Нова ГО (мол)
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
3,60
3,65
1,90
2,05
2.50
1,70
1,65
3.00
2,20
1,42
3.50
2,75
Матч не начался
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Заключение пари временно недоступно
Матч не начался
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
2,15
3,45
3,10
1,95
2.50
1,80
1,55
3.00
2,35
1,37
3.50
2,90