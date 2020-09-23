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ФУТБОЛ. Бразилия. Бразильеро. До 20 летОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
21:00
645
13 мин., 1-й тайм
Ботафого РЖ (мол)Атлетико Минейро (мол)
00
00
Основное время
3,00
3,25
2,25
1,74
2.50
2,02
2,43
2.00
1,52
1,38
3.00
2,90
21:00
646
13 мин., 1-й тайм
Витория (мол)Сантос (мол)
00
00
Основное время
2,63
3,20
2,50
1,68
2.50
2,11
2,25
2.00
1,60
2,99
1.50
1,36
21:00
649
13 мин., 1-й тайм
Гояс (мол)Палмейрас (мол)
00
00
Основное время
6,50
3,75
1,50
2,06
2.00
1,71
1,58
2.50
2,29
2,70
1.50
1,43
21:00
647
13 мин., 1-й тайм
Коринтианс (мол)Гремио ПА (мол)
00
00
Основное время
2,25
3,00
3,20
1,97
2.00
1,78
1,54
2.50
2,38
2,63
1.50
1,45
21:00
644
12 мин., 1-й тайм
Крузейро (мол)Васко да Гама (мол)
00
00
Основное время
3,40
3,20
2,10
1,92
2.00
1,82
1,52
2.50
2,43
2,54
1.50
1,48
21:00
650
12 мин., 1-й тайм
Спорт Ресифи (мол)Шапекоэнсе (до 20)
00
00
Заключение пари временно недоступно
21:00
648
12 мин., 1-й тайм
Флуминенсе (мол)Баия (мол)
00
00
Основное время
1,91
3,25
3,75
2,06
2.00
1,71
1,60
2.50
2,25
2,70
1.50
1,43
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