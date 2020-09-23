1000
Моя линия
ФУТБОЛ. Бразилия. Бразильеро. До 20 летОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
13 мин., 1-й тайм
Основное время
3,00
3,25
2,25
1,74
2.50
2,02
2,43
2.00
1,52
1,38
3.00
2,90
13 мин., 1-й тайм
Основное время
2,63
3,20
2,50
1,68
2.50
2,11
2,25
2.00
1,60
2,99
1.50
1,36
13 мин., 1-й тайм
Основное время
6,50
3,75
1,50
2,06
2.00
1,71
1,58
2.50
2,29
2,70
1.50
1,43
13 мин., 1-й тайм
Основное время
2,25
3,00
3,20
1,97
2.00
1,78
1,54
2.50
2,38
2,63
1.50
1,45
12 мин., 1-й тайм
Основное время
3,40
3,20
2,10
1,92
2.00
1,82
1,52
2.50
2,43
2,54
1.50
1,48
12 мин., 1-й тайм
Заключение пари временно недоступно
12 мин., 1-й тайм
Основное время
1,91
3,25
3,75
2,06
2.00
1,71
1,60
2.50
2,25
2,70
1.50
1,43