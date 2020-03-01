Моя линия
ФУТБОЛ. Бразилия. Баяно. 1-й дивизионОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
1-е марта
не начался
Основное время
2,60
3,20
2,55
1,71
2.50
2,06
2,35
2.00
1,55
3,10
1.50
1,34
1-е марта
не начался
Основное время
1,52
4,00
5,40
2,03
2.50
1,73
1,61
3.00
2,24
1,40
3.50
2,80
1-е марта
не начался
Основное время
3,30
3,50
1,99
1,82
3.00
1,92
2,27
2.50
1,59
1,53
3.50
2,40
1-е марта
не начался
Основное время
2,20
3,35
2,95
1,98
2.50
1,77
1,58
3.00
2,29
1,39
3.50
2,85