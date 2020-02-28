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ФУТБОЛ. Бразилия. Сеаренсе. Серия АОсновная линия

Победитель1X2
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22:00
1155
29-е февраля
не начался
ПакажусКаукая
Основное время
2,32
2,95
3,10
1,89
2.00
1,85
1,50
2.50
2,48
2,55
1.50
1,48
22:00
1669
29-е февраля
не начался
СеараГуарани Собрал
Основное время
1,64
3,70
4,80
2,16
2.00
1,65
1,64
2.50
2,18
2,85
1.50
1,39

ФУТБОЛ. Бразилия. Гояно. 1-й дивизионОсновная линия

Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
22:00
1123
29-е февраля
не начался
Атлетико ГоияниенсеЖарагуа ЭК
Основное время
1,68
3,60
4,60
2,17
2.00
1,64
1,64
2.50
2,18
2,85
1.50
1,39

ФУТБОЛ. Бразилия. Кариока. Серия АОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:00
6153
28-е февраля
не начался
БангуПортугеза РЖ
Основное время
2,75
2,95
2,60
1,98
2.00
1,77
1,54
2.50
2,38
2,65
1.50
1,44
01:00
6162
29-е февраля
не начался
Вольта РедондаМакаэ РЖ
Основное время
1,41
4,10
7,40
1,81
2.50
1,94
2,55
2.00
1,47
1,44
3.00
2,65
01:00
4073
1-е марта
не начался
Резенди РЖВаско Да Гама РЖ
Основное время
5,00
3,80
1,60
2,05
2.00
1,72
1,59
2.50
2,27
2,70
1.50
1,43

ФУТБОЛ. Бразилия. Катариненсе. Серия AОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
01:00
4280
1-е марта
не начался
ЖоинвильМарсилио Диас Ск
Основное время
2,45
3,30
2,65
2,17
2.00
1,64
1,64
2.50
2,18
2,85
1.50
1,39

ФУТБОЛ. Бразилия. ПараэнсеОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:30
1841
29-е февраля
не начался
Брагантино ПАПайсанду
Основное время
3,85
3,45
1,86

ФУТБОЛ. Бразилия. Паулиста. Серия А1Основная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
01:15
6208
29-е февраля
не начался
Гуарани МинейроАгуа Санта СП
Основное время
1,95
3,20
3,75
1,65
2.50
2,16
2,21
2.00
1,62
2,90
1.50
1,37
03:30
3294
29-е февраля
не начался
Брагантино СПИтуано
Основное время
1,57
3,60
5,60
2,12
2.00
1,67
1,61
2.50
2,22
2,80
1.50
1,40

ФУТБОЛ. Бразилия. Паулиста. Серия А2Основная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:00
123
34 мин., 1-й тайм
АтибаяАтлетико Пенаполенсе
10
00
10
Основное время
1,53
3,75
6,50
1,83
2.50
1,91
1,22
3.50
4,00
4,33
1.50
1,20

ФУТБОЛ. Бразилия. Паулиста. Серия А3Основная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
02:00
1630
29-е февраля
не начался
Атлетико ЛиненсеДеспортиво Бразил СП
Основное время
2,31
3,15
2,95
1,83
2.50
1,91
1,47
3.00
2,60
2,65
2.00
1,45
02:00
2484
29-е февраля
не начался
БарретусБататайс
Основное время
1,93
3,15
3,95
2,02
2.00
1,74
1,56
2.50
2,33
2,70
1.50
1,43
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