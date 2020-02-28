Моя линия
ФУТБОЛ. Бразилия. Сеаренсе. Серия АОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
2,32
2,95
3,10
1,89
2.00
1,85
1,50
2.50
2,48
2,55
1.50
1,48
29-е февраля
не начался
Основное время
1,64
3,70
4,80
2,16
2.00
1,65
1,64
2.50
2,18
2,85
1.50
1,39
ФУТБОЛ. Бразилия. Гояно. 1-й дивизионОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
1,68
3,60
4,60
2,17
2.00
1,64
1,64
2.50
2,18
2,85
1.50
1,39
ФУТБОЛ. Бразилия. Кариока. Серия АОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
не начался
Основное время
2,75
2,95
2,60
1,98
2.00
1,77
1,54
2.50
2,38
2,65
1.50
1,44
29-е февраля
не начался
Основное время
1,41
4,10
7,40
1,81
2.50
1,94
2,55
2.00
1,47
1,44
3.00
2,65
1-е марта
не начался
Основное время
5,00
3,80
1,60
2,05
2.00
1,72
1,59
2.50
2,27
2,70
1.50
1,43
ФУТБОЛ. Бразилия. Катариненсе. Серия AОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
1-е марта
не начался
Основное время
2,45
3,30
2,65
2,17
2.00
1,64
1,64
2.50
2,18
2,85
1.50
1,39
ФУТБОЛ. Бразилия. ПараэнсеОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
3,85
3,45
1,86
—
—
—
ФУТБОЛ. Бразилия. Паулиста. Серия А1Основная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
1,95
3,20
3,75
1,65
2.50
2,16
2,21
2.00
1,62
2,90
1.50
1,37
29-е февраля
не начался
Основное время
1,57
3,60
5,60
2,12
2.00
1,67
1,61
2.50
2,22
2,80
1.50
1,40
ФУТБОЛ. Бразилия. Паулиста. Серия А2Основная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
34 мин., 1-й тайм
Основное время
1,53
3,75
6,50
1,83
2.50
1,91
1,22
3.50
4,00
4,33
1.50
1,20
ФУТБОЛ. Бразилия. Паулиста. Серия А3Основная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
2,31
3,15
2,95
1,83
2.50
1,91
1,47
3.00
2,60
2,65
2.00
1,45
29-е февраля
не начался
Основное время
1,93
3,15
3,95
2,02
2.00
1,74
1,56
2.50
2,33
2,70
1.50
1,43