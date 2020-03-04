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ФУТБОЛ. Босния и Герцеговина. КубокОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
17:00
6303
4-е марта
не начался
Рудар КаканьГОШК
Основное время
2,29
3,10
3,05
2,11
2.00
1,67
1,60
2.50
2,24
2,80
1.50
1,40
18:30
1428
4-е марта
не начался
ЗриньскиТузла Сити
Основное время
1,62
3,60
5,20
1,69
2.50
2,09
2,30
2.00
1,57
3,00
1.50
1,35
20:00
1425
4-е марта
не начался
Борац Баня ЛукаЖелезничар
Основное время
2,43
3,05
2,85
2,09
2.00
1,69
1,60
2.50
2,26
2,80
1.50
1,41
20:00
6238
4-е марта
не начался
Широки БриегОлимпик Сараево
Основное время
1,35
5,00
6,60
1,73
3.00
2,03
2,20
2.50
1,62
1,47
3.50
2,60
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