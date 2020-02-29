Моя линия
ФУТБОЛ. Босния и Герцеговина. Премьер-ЛигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
2,85
3,10
2,42
2,12
2.00
1,67
1,61
2.50
2,23
2,80
1.50
1,40
29-е февраля
не начался
Основное время
7,40
4,70
1,35
2,09
2.50
1,69
1,65
3.00
2,16
1,42
3.50
2,70
29-е февраля
не начался
Основное время
2,80
3,05
2,45
1,71
2.50
2,06
2,36
2.00
1,55
3,10
1.50
1,34
29-е февраля
не начался
Основное время
1,33
4,60
8,60
1,82
2.50
1,92
2,60
2.00
1,47
1,45
3.00
2,65
1-е марта
не начался
Основное время
2,55
3,05
2,70
2,02
2.00
1,74
1,56
2.50
2,33
2,70
1.50
1,43