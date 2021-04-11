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ФУТБОЛ. Боливия. Примера дивизионОсновная линия

Победитель1X2
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00:15
242
13 мин., 1-й тайм
Атлетико ПальмафлорОриенте Петролеро
00
00
00
Основное время
2,20
3,42
2,83
1,80
2.50
1,90
3,23
1.50
1,30
1,30
3.50
3,21
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