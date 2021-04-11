LIVE
VIP
МАТЧ-ЦЕНТР
АКЦИИ
Видеотрансляции
Новости
Информация
Результаты
Компания
Вход на сайт
Регистрация
Избранное
LIVE
36
Видео
15
Скоро
Популярное
239
Российская Премьер-Лига
29
Лига чемпионов УЕФА
17
Лига Европы УЕФА
5
АПЛ
22
Примера
22
Серия A
30
Бундеслига
17
Лига 1
32
КХЛ. Плей-офф
6
NHL
37
NBA. Регулярный чемпионат
19
Евролига. Мужчины
2
Лига Про. Мужчины. Зал А5
1
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
MMA
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Гандбол
Дартс
Снукер
Формула 1
1000
Моя линия
ФУТБОЛ. Боливия. Примера дивизион
Основная линия
Победитель
1
X
2
Тотал
Меньше
Тотал
Больше
Тотал
Меньше
Тотал
Больше
Тотал
Меньше
Тотал
Больше
00:15
242
13 мин.,
1-й тайм
Атлетико Пальмафлор
Ориенте Петролеро
0
0
0
0
0
0
Основное время
2,20
3,42
2,83
1,80
2.50
1,90
3,23
1.50
1,30
1,30
3.50
3,21
Служба поддержки
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системы
Правила приема ставок и выплаты выигрышей
Партнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 года
Лауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
© 2008—2021 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию
15
Корзина
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система
На каждое пари
1000
3000
5000
10000
—
+
Пари:
0
Общая сумма:
0,00
Возм. выигрыш:
0,00
Заключить пари
Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент
Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Проверить пари
Мобильные приложения
iOS
Android
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru