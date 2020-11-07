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ФУТБОЛ. Боливия. Примера BОсновная линия

Победитель1X2
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17:00
684
16 мин., 1-й тайм
Реал ТомайяпоКА Бермехо
10
10
Основное время
1,25
5,50
8,50
1,82
4.00
1,92
2,33
3.50
1,56
1,52
4.50
2,43
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