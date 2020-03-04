Моя линия
ФУТБОЛ. Болгария. Молодежная лига. До 19 летОсновная линия
Победитель1X2
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16 мин., 1-й тайм
Основное время
2,88
3,25
2,38
1,80
2.50
1,91
3,25
1.50
1,30
1,29
3.50
3,50
19 мин., 1-й тайм
Основное время
-
26
51
2,10
4.50
1,67
1,44
5.50
2,63
3,50
3.50
1,29
20 мин., 1-й тайм
Локомотив Пловдив (мол)Септември (мол)
10
10
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
1,22
5,50
11,50
1,55
3.50
2,35
2,65
2.50
1,45
1,20
4.50
4,35
20 мин., 1-й тайм
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
1,40
4,45
7,00
1,70
3.50
2,10
2,95
2.50
1,35
1,25
4.50
3,80
21 мин., 1-й тайм
Основное время
2,38
3,25
2,75
1,83
2.50
1,91
3,25
1.50
1,30
1,30
3.50
3,25
19 мин., 1-й тайм
Основное время
1,67
4,00
4,00
2,00
3.50
1,73
1,40
4.50
2,88
4,00
2.50
1,22