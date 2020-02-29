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ФУТБОЛ. Болгария. Группа АОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
13:30
5805
29-е февраля
не начался
Дунав РусеБотев Вратца
Основное время
2,40
3,25
2,75
1,75
2.50
2,01
2,43
2.00
1,52
3,15
1.50
1,32
16:00
4985
29-е февраля
не начался
Ботев ПловдивЧерно Море
Основное время
1,91
3,40
3,70
1,70
2.50
2,08
2,30
2.00
1,57
3,00
1.50
1,35
18:30
6334
29-е февраля
не начался
Царско Село СофияЦСКА София
Основное время
12,00
4,80
1,25
1,73
2.50
2,03
2,38
2.00
1,54
3,10
1.50
1,34
15:15
4987
1-е марта
не начался
Левски СофияСлавия София
Основное время
1,37
4,30
7,80
1,73
2.50
2,03
2,37
2.00
1,54
3,10
1.50
1,34
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