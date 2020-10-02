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ФУТБОЛ. Болгария. 3-я лигаОсновная линия

Победитель1X2
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20:30
400
45 мин., Перерыв
Лудогорец Разград IIIСпортист Генерал Тошево
20
00
20
Основное время
-
34
75
1,63
4.50
2,20
2,88
3.50
1,40
1,22
5.50
4,00
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