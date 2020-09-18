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ФУТБОЛ. Бельгия. КубокОсновная линия

Победитель1X2
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21:30
192
11 мин., 1-й тайм
Лира Льерсе БерларЛа Лувьер
00
00
Основное время
4,00
3,50
1,80
2,06
2.50
1,71
1,62
3.00
2,21
1,40
3.50
2,81
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