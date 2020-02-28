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ФУТБОЛ. Бельгия. 1-й дивизион BОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
22:30
3615
28-е февраля
не начался
ВиртонАуд Хеверле Лёвен
Основное время
1,56
3,95
5,20
1,69
3.00
2,09
2,13
2.50
1,66
1,45
3.50
2,60
22:30
1468
28-е февраля
не начался
ЛокеренВилрейк
Основное время
6,00
4,20
1,46
1,72
3.00
2,05
2,16
2.50
1,64
1,47
3.50
2,55
22:30
3880
28-е февраля
не начался
Ломмел ЮнайтедРуселаре
Основное время
2,35
3,05
2,95
1,69
2.50
2,09
2,31
2.00
1,57
3,05
1.50
1,35
22:30
3894
28-е февраля
не начался
Сент ЖиллуазВестерло
Основное время
2,36
3,30
2,75
2,00
2.50
1,76
1,59
3.00
2,26
1,40
3.50
2,80
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