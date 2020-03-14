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ФУТБОЛ. Бельгия. 1-й дивизион AОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:30
3173
28-е февраля
не начался
Сент ТрюйденМехелен
Основное время
2,80
3,35
2,29
2,04
2.50
1,73
1,62
3.00
2,21
1,41
3.50
2,75
20:00
3090
29-е февраля
не начался
Ваасланд БеверенАндерлехт
Основное время
4,60
3,70
1,66
1,94
2.50
1,80
1,54
3.00
2,37
2,90
2.00
1,38
22:00
3027
29-е февраля
не начался
Зульте ВарегемКортрейк
Основное время
2,31
3,45
2,70
1,77
3.00
1,97
2,23
2.50
1,61
1,50
3.50
2,47
22:00
2933
29-е февраля
не начался
ЭйпенМускрон Перувельз
Основное время
2,01
3,30
3,45
1,75
2.50
2,00
2,45
2.00
1,51
3,20
1.50
1,32
22:30
3101
29-е февраля
не начался
АнтверпенОстенде
Основное время
1,37
4,50
7,20
2,09
2.50
1,69
1,66
3.00
2,14
1,43
3.50
2,70
16:30
3848
1-е марта
не начался
ГенкБрюгге
Основное время
3,85
3,45
1,85
1,90
2.50
1,84
1,51
3.00
2,45
2,80
2.00
1,41
20:00
4115
1-е марта
не начался
ШарлеруаСтандард
Основное время
2,36
3,15
2,85
1,72
2.50
2,04
2,38
2.00
1,54
3,10
1.50
1,33
22:00
3680
1-е марта
не начался
Серкль БрюггеГент
Основное время
3,25
3,55
2,01
1,81
3.00
1,93
2,27
2.50
1,59
1,53
3.50
2,41
22:00
2128
7-е марта
не начался
АндерлехтЗульте Варегем
Основное время
1,58
3,90
5,00
1,70
3.00
2,07
2,14
2.50
1,66
1,46
3.50
2,60
22:00
2117
7-е марта
не начался
БрюггеСеркль Брюгге
Основное время
1,34
4,70
7,60
1,85
3.00
1,89
2,32
2.50
1,56
1,54
3.50
2,38
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ФУТБОЛ. Бельгия. 1-й дивизион AИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
22:00
3959
14-е марта
Бельгия. 1-й дивизион А 19/20. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+17)
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