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ФУТБОЛ. Беларусь. Высшая Лига. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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15:00
197
45 мин., Перерыв
Днепр Могилев (ж)Неман Гродно (ж)
04
00
04
Основное время
75
75
-
1,67
6.50
2,25
3,00
5.50
1,36
1,22
7.50
4,00
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