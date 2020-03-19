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ФУТБОЛ. Беларусь. Беларусь. Высшая лигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
19-е марта
не начался
Основное время
1,41
4,10
7,20
1,70
2.50
2,07
2,31
2.00
1,57
3,05
1.50
1,35
20-е марта
не начался
Основное время
1,15
6,80
14,00
1,77
3.00
1,98
2,25
2.50
1,60
1,49
3.50
2,50
20-е марта
не начался
Основное время
1,34
4,50
8,00
1,70
2.50
2,08
2,29
2.00
1,58
3,00
1.50
1,36
21-е марта
не начался
Основное время
2,55
2,90
2,85
1,92
2.00
1,82
1,51
2.50
2,45
2,60
1.50
1,47
21-е марта
не начался
Основное время
1,87
3,30
3,95
1,67
2.50
2,12
2,26
2.00
1,60
2,95
1.50
1,36
22-е марта
не начался
Основное время
2,28
3,00
3,15
2,11
2.00
1,68
1,60
2.50
2,25
2,80
1.50
1,40
22-е марта
не начался
Основное время
3,50
3,10
2,08
2,00
2.00
1,75
1,55
2.50
2,35
2,65
1.50
1,44