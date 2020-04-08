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ФУТБОЛ. Беларусь. Беларусь. КубокОсновная линия
Победитель1X2
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8-е апреля
не начался
Славия МозырьБАТЭ
1/2 финала
Основное время
5,40
3,90
1,60
1,96
2.50
1,78
1,56
3.00
2,33
1,38
3.50
2,90
8-е апреля
не начался
1/2 финала
Основное время
2,06
3,20
3,65
1,65
2.50
2,15
2,23
2.00
1,61
2,95
1.50
1,37
ФУТБОЛ. Беларусь. Беларусь. КубокИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
24-е мая
Итоги
1,80
1,15
-
-
—
—
Итоги
4,00
1,80
-
-
—
—
Итоги
5,00
2,00
-
-
—
—
Итоги
15,00
5,50
-
-
—
—