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ФУТБОЛ. Беларусь. Беларусь. КубокОсновная линия

Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
17:30
1488
8-е апреля
не начался
Славия МозырьБАТЭ
1/2 финала
Основное время
5,40
3,90
1,60
1,96
2.50
1,78
1,56
3.00
2,33
1,38
3.50
2,90
19:30
1026
8-е апреля
не начался
Динамо БрестШахтер Солигорск
1/2 финала
Основное время
2,06
3,20
3,65
1,65
2.50
2,15
2,23
2.00
1,61
2,95
1.50
1,37

ФУТБОЛ. Беларусь. Беларусь. КубокИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
18:00
1095
24-е мая
БАТЭ (Кубок Беларуси 19/20)
Итоги
1,80
1,15
-
-
18:00
1269
24-е мая
Динамо Брест (Кубок Беларуси 19/20)
Итоги
4,00
1,80
-
-
18:00
1782
24-е мая
Шахтер Солигорск (Кубок Беларуси 19/20)
Итоги
5,00
2,00
-
-
18:00
1788
24-е мая
Славия Мозырь (Кубок Беларуси 19/20)
Итоги
15,00
5,50
-
-
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