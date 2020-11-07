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ФУТБОЛ. Бахрейн. До 19 летОсновная линия

Победитель1X2
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18:00
555
45 мин., Перерыв
Иса (мол)Аль Мухаррак Спортс Клаб (мол)
0
1
01
00
01
Основное время
11,00
4,50
1,33
1,83
2.50
1,91
1,25
3.50
3,75
4,50
1.50
1,20
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