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ФУТБОЛ. Австрия. Региональная лигаОсновная линия

Победитель1X2
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19:30
206
60 мин., 2-й тайм
ВФБ ХоэнэмсМейсбургер Вольфурт
30
02
32
Основное время
1,17
5,50
19,00
2,21
6.00
1,62
1,52
6.50
2,43
3,20
5.50
1,32
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