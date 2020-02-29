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ФУТБОЛ. Австрия. Любители. Регионаллига ВостокОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:00
116
28 мин., 1-й тайм
Рапид Вена IIТрайскирхен
00
00
00
Основное время
1,44
4,33
6,50
2,10
2.50
1,67
1,40
3.50
2,75
4,00
1.50
1,22
21:30
203
1 мин., 1-й тайм
Винер НойштадтВинер Спортклуб
00
00
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
2,50
3,80
2,40
1,75
3.50
2,00
2,75
2.50
1,40
1,30
4.50
3,30
21:30
206
не начался
ЭбрайхсдорфТим Венер Линьен
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Заключение пари временно недоступно
17:00
1547
29-е февраля
не начался
Брук/ЛейтаЛеобендорф
Основное время
1,55
4,10
4,90
2,08
2.50
1,70
1,64
3.00
2,17
1,42
3.50
2,75
17:00
2340
29-е февраля
не начался
Винер ВикторияНойзидль
Основное время
1,71
3,85
4,10
1,98
3.00
1,77
1,62
3.50
2,22
2,47
2.50
1,50
17:00
1803
29-е февраля
не начался
МансдорфАдмира Ваккер II
Основное время
1,37
4,70
7,00
2,09
2.50
1,69
1,65
3.00
2,16
1,42
3.50
2,70
19:00
2027
29-е февраля
не начался
МауэрверкСтрипфинг
Основное время
4,90
3,85
1,60
1,72
3.00
2,04
2,17
2.50
1,64
1,47
3.50
2,55
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