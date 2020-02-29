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ФУТБОЛ. Австрия. Эрсте лигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:10
247
20 мин., 1-й тайм
Аустрия Вена IIАмштеттен
10
00
10
Основное время
1,40
4,50
6,50
1,80
3.50
1,91
3,25
2.50
1,30
1,29
4.50
3,50
21:10
196
18 мин., 1-й тайм
СВ РидАустрия Лустенау
00
00
00
Основное время
1,50
4,00
6,00
1,91
2.50
1,83
1,33
3.50
3,25
3,75
1.50
1,25
21:10
246
20 мин., 1-й тайм
ФлорисдорферХорн
20
00
20
Заключение пари временно недоступно
21:10
204
18 мин., 1-й тайм
Форвертс ШтейрЮниорс Пашинг
00
00
00
Основное время
2,75
3,25
2,38
1,73
2.50
2,00
3,25
1.50
1,33
1,29
3.50
3,50
16:30
4150
29-е февраля
не начался
ЛафницКапфенберг
Основное время
1,86
3,60
3,60
2,03
2.50
1,74
1,61
3.00
2,23
1,40
3.50
2,80
17:30
6327
29-е февраля
не начался
Блау Вайс ЛинцГАК
Основное время
2,17
3,55
2,85
1,77
3.00
1,98
2,22
2.50
1,61
1,50
3.50
2,49
19:30
6447
29-е февраля
не начался
ЛиферингАустрия Клагенфурт
Основное время
2,65
3,65
2,27
1,70
3.50
2,07
2,13
3.00
1,66
2,65
2.50
1,44
12:30
7268
1-е марта
не начался
ДорнбирнВаккер Инсбрук
Основное время
2,60
3,45
2,40
1,71
3.00
2,07
2,15
2.50
1,66
1,46
3.50
2,60
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