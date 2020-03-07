Моя линия
ФУТБОЛ. Австрия. БундеслигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
1-е марта
не начался
Основное время
2,37
3,30
2,75
1,98
2.50
1,77
1,58
3.00
2,30
1,39
3.50
2,85
1-е марта
не начался
Основное время
1,23
5,80
9,40
1,74
3.50
2,02
2,23
3.00
1,61
2,80
2.50
1,41
1-е марта
не начался
Основное время
1,27
5,20
9,00
1,91
3.00
1,83
1,57
3.50
2,31
2,41
2.50
1,53
1-е марта
не начался
Основное время
2,07
3,45
3,15
2,09
2.50
1,69
1,66
3.00
2,14
1,44
3.50
2,70
2-е марта
не начался
Основное время
7,00
5,20
1,33
1,83
3.50
1,91
2,40
3.00
1,53
1,50
4.00
2,48
ФУТБОЛ. Австрия. БундеслигаИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
7-е марта
Все коэффициенты на данное событие (+2)