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ФУТБОЛ. Австрия. БундеслигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
19:00
4590
1-е марта
не начался
ВСГ ТирольАдмира Ваккер
Основное время
2,37
3,30
2,75
1,98
2.50
1,77
1,58
3.00
2,30
1,39
3.50
2,85
19:00
3576
1-е марта
не начался
ЛАСКХартберг
Основное время
1,23
5,80
9,40
1,74
3.50
2,02
2,23
3.00
1,61
2,80
2.50
1,41
19:00
4624
1-е марта
не начался
Рапид ВенаМаттерсбург
Основное время
1,27
5,20
9,00
1,91
3.00
1,83
1,57
3.50
2,31
2,41
2.50
1,53
19:00
4762
1-е марта
не начался
Штурм ГрацАустрия Вена
Основное время
2,07
3,45
3,15
2,09
2.50
1,69
1,66
3.00
2,14
1,44
3.50
2,70
21:00
4752
2-е марта
не начался
АльтахРед Булл Зальцбург
Основное время
7,00
5,20
1,33
1,83
3.50
1,91
2,40
3.00
1,53
1,50
4.00
2,48

ФУТБОЛ. Австрия. БундеслигаИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
19:00
4105
7-е марта
Австрия. Бундеслига 19/20. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+2)
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