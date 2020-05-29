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ФУТБОЛ. Австрия. Австрия. Кубок. Финал. КлагенфуртОсновная линия
Победитель1X2
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29-е мая
Матч не начался
Ред Булл ЗальцбургАустрия Лустенау
Финал. Клагенфурт
Основное время
1,09
8,60
21,00
1,89
3.50
1,85
1,55
4.00
2,36
2,55
3.00
1,48
ФУТБОЛ. Австрия. Австрия. Кубок. Финал. КлагенфуртСтатистика
Победитель1X2
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Желтые карточки (основное время)
2,85
4,00
2,05
1,60
4.50
2,20
2,40
3.50
1,50
1,30
5.50
3,20
Угловые (основное время)
1,10
14,00
9,00
1,90
10.50
1,80
1,55
11.50
2,30
2,40
9.50
1,50