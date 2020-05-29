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ФУТБОЛ. Австрия. Австрия. Кубок. Финал. КлагенфуртОсновная линия

Победитель1X2
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21:45
2185
29-е мая
Матч не начался
Ред Булл ЗальцбургАустрия Лустенау
Финал. Клагенфурт
Основное время
1,09
8,60
21,00
1,89
3.50
1,85
1,55
4.00
2,36
2,55
3.00
1,48

ФУТБОЛ. Австрия. Австрия. Кубок. Финал. КлагенфуртСтатистика

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:45
3924
29-е мая
НАРУШЕНИЯ Ред Булл Зальцбург НАРУШЕНИЯ Аустрия Лустенау
Желтые карточки (основное время)
2,85
4,00
2,05
1,60
4.50
2,20
2,40
3.50
1,50
1,30
5.50
3,20
21:45
4974
29-е мая
УГЛОВЫЕ Ред Булл ЗальцбургУГЛОВЫЕ Аустрия Лустенау
Угловые (основное время)
1,10
14,00
9,00
1,90
10.50
1,80
1,55
11.50
2,30
2,40
9.50
1,50
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