1000
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ФУТБОЛ. Австралия. Западная лига. 1-й дивизионОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
22 мин., 1-й тайм
Основное время
3,40
4,00
1,83
2,11
3.50
1,68
1,68
4.00
2,11
1,43
4.50
2,70
24 мин., 1-й тайм
Основное время
1,29
5,00
9,00
2,02
3.00
1,74
1,62
3.50
2,21
2,54
2.50
1,48
20 мин., 1-й тайм
ЭшфилдДжоондалуп Юнайтед
00
00
00
Основное время
2,20
3,75
2,75
2,10
2.50
1,67
1,40
3.50
2,88
4,00
1.50
1,22
22 мин., 1-й тайм
Основное время
1,22
6,00
10,00
2,11
3.50
1,68
1,68
4.00
2,11
1,43
4.50
2,70