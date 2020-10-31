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ФУТБОЛ. Австралия. Tasmania Lakoseljac CupОсновная линия

Победитель1X2
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10:30
121
19 мин., 1-й тайм
Гленорчи НайтсСаут Хобарт
10
00
10
Основное время
1,44
4,50
7,00
2,38
3.50
1,57
1,53
4.50
2,50
1,20
5.50
4,33
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