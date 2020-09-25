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ФУТБОЛ. Австралия. SAPL Лига. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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11:30
118
71 мин., 2-й тайм
Вест Аделаида (ж)Метро Юнайтед (ж)
01
00
01
Основное время
5,00
2,75
1,91
1,56
2.00
2,33
2,43
1.50
1,52
1,27
2.50
3,54
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