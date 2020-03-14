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ФУТБОЛ. Австралия. Премьер-Лига Западных штатовОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
10:00
4315
14-е марта
не начался
АрмадейлБэйсуотер Сити
Основное время
4,70
4,60
1,52
1,74
3.50
2,03
2,22
3.00
1,61
2,75
2.50
1,41
10:00
4305
14-е марта
не начался
БалкаттаДжоондалуп
Основное время
1,90
3,95
3,20
2,07
3.00
1,70
1,66
3.50
2,14
2,60
2.50
1,46
10:00
4263
14-е марта
не начался
Инглвуд ЮнайтедРокингем
Основное время
1,65
4,40
3,95
1,96
3.50
1,78
1,60
4.00
2,25
2,65
3.00
1,44
10:00
4594
14-е марта
не начался
Перт Глори (мол)Гвелуп Кроатиа
Основное время
2,85
3,85
2,09
1,86
3.00
1,88
2,35
2.50
1,55
1,54
3.50
2,37
10:00
4339
14-е марта
не начался
СоррентоКокберн Сити
Основное время
2,06
3,80
2,95
2,09
3.00
1,69
1,67
3.50
2,12
2,60
2.50
1,46
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