Моя линия
ФУТБОЛ. Австралия. Премьер-лига западных штатов. До 20 летОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
55 мин., 2-й тайм
Основное время
19,00
7,00
1,13
2,00
2.50
1,73
1,30
3.50
3,25
5,00
1.50
1,14
54 мин., 2-й тайм
Основное время
1,67
3,50
5,50
1,80
4.50
1,91
1,22
5.50
4,00
4,33
3.50
1,20
56 мин., 2-й тайм
Основное время
-
15,00
34
1,91
5.50
1,83
1,29
6.50
3,75
5,00
4.50
1,14
52 мин., 2-й тайм
Основное время
-
15,00
34
2,25
3.50
1,63
1,40
4.50
2,88
6,00
2.50
1,11
54 мин., 2-й тайм
Основное время
1,44
3,75
8,00
2,10
1.50
1,67
1,36
2.50
3,00
6,00
0.50
1,11
55 мин., 2-й тайм
Основное время
3,25
2,75
2,50
1,83
5.50
1,91
1,22
6.50
4,00
4,50
4.50
1,18