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ФУТБОЛ. Австралия. Премьер-лига западных штатов. До 20 летОсновная линия

Победитель1X2
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08:00
222
55 мин., 2-й тайм
Армадейл (мол)Бейсуотер Сити (мол)
01
00
01
Основное время
19,00
7,00
1,13
2,00
2.50
1,73
1,30
3.50
3,25
5,00
1.50
1,14
08:00
230
54 мин., 2-й тайм
Балкатта (мол)Джоондалуп (мол)
11
10
21
Основное время
1,67
3,50
5,50
1,80
4.50
1,91
1,22
5.50
4,00
4,33
3.50
1,20
08:00
241
56 мин., 2-й тайм
Инглвуд Юнайтед (мол)Рокингем (мол)
30
01
31
Основное время
-
15,00
34
1,91
5.50
1,83
1,29
6.50
3,75
5,00
4.50
1,14
08:00
209
52 мин., 2-й тайм
Перт (мол)Флорит Афина (мол)
20
00
20
Основное время
-
15,00
34
2,25
3.50
1,63
1,40
4.50
2,88
6,00
2.50
1,11
08:00
232
54 мин., 2-й тайм
Перт Глори (мол)Гвелуп Кроатия (мол)
00
00
00
Основное время
1,44
3,75
8,00
2,10
1.50
1,67
1,36
2.50
3,00
6,00
0.50
1,11
08:00
244
55 мин., 2-й тайм
Сорренто (мол)Кокберн Сити (мол)
12
10
22
Основное время
3,25
2,75
2,50
1,83
5.50
1,91
1,22
6.50
4,00
4,50
4.50
1,18
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