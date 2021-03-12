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ФУТБОЛ. Австралия. Премьер-Лига. Виктория. До 21 годаОсновная линия

Победитель1X2
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10:30
117
81 мин., 2-й тайм
Данденонг Тандер (мол)Бентли Гринс (мол)
01
11
12
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