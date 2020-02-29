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ФУТБОЛ. Австралия. Национальная Премьер-Лига ВикторииОсновная линия

Победитель1X2
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09:00
1590
29-е февраля
не начался
Хейдельберг ЮнайтедАльтона Мэджик
Основное время
1,33
5,00
7,00
1,71
3.50
2,06
2,17
3.00
1,64
2,70
2.50
1,43
11:00
3716
29-е февраля
не начался
Данденонг ТандерБентли Гринс
Основное время
3,35
3,75
1,90
2,02
3.00
1,74
1,64
3.50
2,18
2,50
2.50
1,49
12:00
1761
29-е февраля
не начался
Хьюм СитиДанденонг Сити
Основное время
1,58
4,00
4,90
1,77
3.00
1,98
2,23
2.50
1,61
1,50
3.50
2,48
09:00
5082
1-е марта
не начался
Сент Олбанс СэйнтсМельбурн Найтс
Основное время
2,85
3,45
2,21
1,72
3.00
2,05
2,16
2.50
1,65
1,47
3.50
2,55
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