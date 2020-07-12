1000
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ФУТБОЛ. Австралия. Национальная Премьер-Лига. Новый Южный Уэльс. Север. РезервОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
79 мин., 2-й тайм
Основное время
51
34
-
1,53
2.50
2,38
1,05
3.50
9,00
-
4.50
21,00
43 мин., 1-й тайм
Основное время
2,50
2,88
2,88
2,25
1.50
1,63
1,40
2.50
2,88
6,50
0.50
1,11
44 мин., 1-й тайм
Основное время
6,50
4,00
1,44
2,38
2.50
1,53
1,44
3.50
2,63
1,13
4.50
5,50
45 мин., 1-й тайм
Основное время
1,67
3,50
5,00
1,57
2.50
2,25
2,75
1.50
1,40
1,18
3.50
4,50